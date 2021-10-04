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Son dakika haberleri... İran ile Ermenistan Dışişleri Bakanları Tahran'da bir araya geldi

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... İran ile Ermenistan Dışişleri Bakanları Tahran'da bir araya geldi

Son dakika haberi: İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan bölgedeki gelişmeleri ve Karabağ'ı görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan bölgedeki gelişmeleri ve Karabağ'ı görüştü.

Resmi bir ziyarette bulunmak üzere bugün Tahran'a gelen Mirzoyan ile Abdullahiyan, yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

-İran ile Ermenistan arasında alternatif bağlantı yolu

Abdullahiyan, New York, Duşanbe ve Tahran olmak üzere Mirzoyan ile 20 gün içinde 3 defa bir araya geldiklerini hatırlatarak, "İki ülke makamları stratejik düzeyde verimli mutabakatlar sağladı. Bugün Tahran'da iki ülke ilişkileriyle ilgili yeni yol haritası çizdik." dedi.

Kamyonların İran ile Ermenistan arasında gidiş-gelişleri ve transit yolun canlandırılması için süratle hayata geçirilecek bazı projeler geliştirdiklerini ifade etti.

Kafkasya bölgesinde kriz şartları nedeniyle bazı sıkıntıların yaşandığını dile getiren Abdullahiyan, şunları söyledi:

"Hepimiz bölgedeki krizlerin yabancıların müdahalesi olmadan çözülmesi gerektiği ortak inancına ulaşacağız. Siyonistlerin bu bölgenin bazı yerlerindeki varlığı ciddi endişe nedenidir. Şunu yüksek sesle ilan ediyorum: Bazı yabancıların yaptığı müdahalelerin İran ile komşuları ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin kopmasına neden olmasına izin vermeyeceğiz."

Ermenistan: "AGİT Minsk Grubu çerçevesindeki müzakereleri yeniden başlatabiliriz"

Ermeni bakan da Azerbaycan'ı "saldırganlıkla" suçlayarak bunun bölgedeki barışı tehlikeye attığını ileri sürdü ve "Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında AGİT Minsk Grubu çerçevesindeki müzakereleri yeniden başlatabiliriz." önerisinde bulundu.

Abdullahiyan ile bölgedeki gelişmeleri ve Karabağ konusunu görüştüklerini aktaran Mirzoyan, "Görüşmede bağlantı yolları ve sınırlamaların kaldırılmasını görüştük. Sayın Bakan'ı (Abdullahiyan) yolların yapımıyla ilgili süreç konusunda bilgilendirdim. Alternatif bağlantı yollarının kullanıma hazır olduğunu aktardım." diye konuştu.

Azerbaycan ile yaptıkları "esir anlaşmasına" değinen Mirzoyan, şunları kaydetti: "Azerbaycan Cumhuriyeti ile esirlerin en hızlı şekilde serbest bırakılması konusunda anlaştık ancak bu gerçekleşmedi. Ayrıca yolların açılması için Rusya ve Azerbaycan temsilcilerinin katılımıyla toplantı yapılması kararlaştırıldı. Yolların yeniden açılması konusunda hazırız."

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri
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