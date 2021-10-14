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Son dakika haberleri: İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 223 kişi hayatını kaybetti

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 223 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 223 artarak 123 bin 498'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 223 artarak 123 bin 498'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 11 bin 964 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1770'inin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 754 bin 47'e yükseldiği ülkede, 223 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 123 bin 498'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 4 bin 983 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da, 47 milyon 353 bin 963 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 22 milyon 287 bin 167 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 69 milyon 641 bin 130 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde 7 şehir "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı", 108 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 248 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 85 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri
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