Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyinde MİT operasyonu; 5 terörist etkisiz hale getirildi
Edinilen son dakika gelişmesine göre MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde düzenlediği operasyonlarda, 5 terör örgütü PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.
MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde düzenlediği operasyonlarda, 5 terör örgütü PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.
MİT, 7-11 Ekim'de Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, PKK/KCK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri