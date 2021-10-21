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Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyinde MİT operasyonu; 5 terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyinde MİT operasyonu; 5 terörist etkisiz hale getirildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde düzenlediği operasyonlarda, 5 terör örgütü PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde düzenlediği operasyonlarda, 5 terör örgütü PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.

MİT, 7-11 Ekim'de Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, PKK/KCK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika! MİT'ten PKKKCK'ya Irak'ın kuzeyinde iki ayrı operasyon

Son dakika! MİT'ten PKK/KCK'ya Irak'ın kuzeyinde iki ayrı operasyon

 MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda PKKKCK mensubu 5 terörist etkisiz hale getirildi.

MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda PKK/KCK mensubu 5 terörist etkisiz hale getirildi.

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