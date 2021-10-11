Son dakika haberleri | Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi, terör örgütü DEAŞ'ın lideri Bağdadi'nin yardımcısının yakalandığını açıkladı. - Haberler
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Son dakika haberleri | Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi, terör örgütü DEAŞ'ın lideri Bağdadi'nin yardımcısının yakalandığını açıkladı.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi, terör örgütü DEAŞ'ın lideri Bağdadi'nin yardımcısının yakalandığını açıkladı.

Gelen son dakika haberlerine göre Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi, terör örgütü DEAŞ'ın lideri Bağdadi'nin yardımcısının yakalandığını açıkladı.

Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi, terör örgütü Deaş'ın lideri Bağdadi'nin yardımcısının yakalandığını açıkladı. - BAĞDAT

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri | Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi, terör örgütü DEAŞ'ın lideri Bağdadi'nin yardımcısının yakalandığını açıkladı. - Haberler
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