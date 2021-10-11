Son dakika haberleri | Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi, terör örgütü DEAŞ'ın lideri Bağdadi'nin yardımcısının yakalandığını açıkladı.
Gelen son dakika haberlerine göre Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi, terör örgütü DEAŞ'ın lideri Bağdadi'nin yardımcısının yakalandığını açıkladı.
Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi, terör örgütü Deaş'ın lideri Bağdadi'nin yardımcısının yakalandığını açıkladı. - BAĞDAT
Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021
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