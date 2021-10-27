Son dakika haberleri... İngiltere hükümeti denizlere dökülen kanalizasyon atıkları için önlem alacak

İngiltere'de hükümet, denizlere dökülerek çevre kirliliğine neden olan kanalizasyon atıkları için önlem alınacağını açıkladı.

İngiltere'de hükümet ülkedeki kanalizasyon atıklarının deniz ve nehirlere dökülmesi nedeniyle gelen yoğun eleştirilerin ardından atık su şirketlerine yasal kontroller uygulanmasına karar verdi. İklim Değişikliği Zirvesi (COP26) öncesinde kriz haline gelen kanalizasyon atıkları, ülkenin kıyı şeritlerinde gözle görülebilir bir seviyede çevre kirliliğine neden oldu.

Hükümet, daha önce muhafazakar parti milletvekillerinin Avam Kamarası'ndaki oylamada, Çevre Yasası'nda yapılan benzer önerileri reddetmesinin ardından büyük tepki ile karşılaşmıştı. Hükümet, çevreci gruplar, muhalefet partileri ve kendi seçmenlerinden gelen tepkilerin ardından kanalizasyon atıklarını deniz ve nehirlere boşaltan firmalara yönelik önlemler alınacağını duyurarak yön değiştirdi.

Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı (DEFRA) tarafından yapılan açıklamada, Çevre Yasası'nın kanalizasyonlardan kaynaklanan taşmaların olumsuz etkilerinin kademeli olarak azaltmasını sağlamak için güçlendirileceğini ifade edildi.

Çevre Bakanı George Eustice ise yaptığı açıklamada, "Bu yazın başlarında hükümet, Su Hizmetleri Düzenleme Kurulu için fırtınalardan kaynaklanan kanalizasyon taşmalarını kademeli olarak azaltmalarını zorunlu kılan yeni bir strateji yayınladı. Çevre Yasası'nın son aşamalarında geçen hafta Avam Kamarası'nda yapılan bir tartışmanın ardından, bugün bu taahhüdü yeni bir madde ile yasal bir temele oturtacağımızı duyuruyoruz" dedi.

YENİ YASANIN ALTYAPI MALİYETİNİN 150 MİLYAR POUND OLMASI BEKLENİYOR

Yeni kurallara göre, su şirketlerine fırtınalardan kaynaklanan kanalizasyon atıklarını azaltma görevi getirilecek. Başbakanlık Ofisi, altyapıyı büyük ölçüde yenilemek zorunda kalacak olan su şirketlerine bu görevin verilmesinin pahalı olacağı konusunda uyarıda bulundu. Başbakan Boris Johnson'ın sözcüsü dün yaptığı açıklamada, "mevcut su şirketlerinin kanalizasyon deşarjlarını azaltmadaki başarısızlığını" eleştirmiş, yeni uygulamaların maliyetinin tahminen 150 milyar pound olabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Öte yandan DEFRA geçtiğimiz yıl İngiltere'de 403 bin 171 kanalizasyon attığının nehir ve denizlere boşaltıldığını bildirirken, İngiltere'deki nehirlerin yalnızca yüzde 14'ünün ekolojik olarak iyi durumda olduğunu belirtti.

(Aylin Albayrak/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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