Son dakika haberleri: İngiltere'de polis, Amess'in öldürülmesiyle ilgili bir evde arama yaptı

İngiltere'de polis, iktidardaki Muhafazakar Parti Milletvekili David Amess'in seçim bölgesindeki toplantısı sırasında bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başkent Londra'da zanlıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir evde arama yaptı.