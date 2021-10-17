Son dakika haberleri: İngiltere'de polis, Amess'in öldürülmesiyle ilgili bir evde arama yaptı - Haberler
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Son dakika haberleri: İngiltere'de polis, Amess'in öldürülmesiyle ilgili bir evde arama yaptı

AA / Bilal Acar - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre İngiltere'de polis, iktidardaki Muhafazakar Parti Milletvekili David Amess'in seçim bölgesindeki toplantısı sırasında bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başkent Londra'da zanlıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir evde arama yaptı.

İngiltere'de polis, iktidardaki Muhafazakar Parti Milletvekili David Amess'in seçim bölgesindeki toplantısı sırasında bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başkent Londra'da zanlıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir evde arama yaptı.

Son dakika haberleri: İngiltere'de polis, Amess'in öldürülmesiyle ilgili bir evde arama yaptı

Son dakika haberleri: İngiltere'de polis, Amess'in öldürülmesiyle ilgili bir evde arama yaptı

Son dakika haberleri: İngiltere'de polis, Amess'in öldürülmesiyle ilgili bir evde arama yaptı

Son dakika haberleri: İngiltere'de polis, Amess'in öldürülmesiyle ilgili bir evde arama yaptı
AA / Bilal Acar - Son Dakika Haberleri
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