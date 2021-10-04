Son dakika haberleri! İngiltere'de milletvekilleri ve diplomatları koruyan polis memuru tecavüzle suçlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! İngiltere'de milletvekilleri ve diplomatları koruyan polis memuru tecavüzle suçlandı

AA / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! İngiltere'de milletvekilleri ve diplomatları koruyan polis memuru tecavüzle suçlandı

Son dakika haber... İngiltere'nin başkenti Londra'da milletvekilleri ve diplomatları koruyan 46 yaşındaki polis memuru David Carrick, tecavüz suçlamasıyla mahkemeye çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da milletvekilleri ve diplomatları koruyan 46 yaşındaki polis memuru David Carrick, tecavüz suçlamasıyla mahkemeye çıktı.

Arkadaşlık uygulaması "Tinder"da tanıştığı bir kadına geçen yıl tecavüz etmekle suçlanan ve gözaltına alınan polis memuru Carrick, video konferans yönetimiyle katıldığı duruşmada söz konusu iddiaları reddetti.

Hatfield Sulh Ceza Mahkemesinde görülen ve yaklaşık yarım saat süren duruşmanın ardından Carrick'in, 1 Kasım'da St. Alban Ceza Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkacağı bildirildi.

Polis memuru Carrick'in avukatı Ryan Dowding, müvekkilinin tecavüz iddialarını reddettiğini açıkladı.

Londra Polis Teşkilatı Şefi Cressida Dick, Carrick'in tecavüz suçlaması haberler inden derin endişe duyduğunu dile getirerek "Halkın da çok endişeleneceğinin tamamen farkındayım. Şimdi ceza soruşturması devam etmeli. Bu nedenle şu aşamada daha fazla yorum yapamam." ifadelerini kullanmıştı.

Tecavüzle suçlanan polis memuru açığa alındı

Metropolitan Polisi, yaptığı açıklamada, parlamento ve diplomatik koruma birimi bünyesinde görev yapan Carrick'in, dün Hertfordshire Polis Teşkilatı tarafından tecavüzle suçlandığını bildirmişti.

Açıklamada, polis memuru Carrick'in suçu işlediği iddia edilen 4 Eylül 2020'de izinli olduğuna işaret edilmişti.

Carrick'in, 2 Ekim'de gözaltına alındığı ve aynı gün Metropolitan Polisi tarafından da açığa alındığı kaydedilen açıklamada, davanın sonucunun beklendiği belirtilmişti.

İngiltere'de tecavüz ettiği kadını öldüren polis, müebbet hapse mahkum edilmişti

İngiltere'de 33 yaşındaki Sarah Everard, 3 Mart akşamı arkadaşının evinden çıkıp kendi evine giderken kaybolmuş, Londra yakınındaki Kent'te 10 Mart'ta bulunan insan kalıntılarının Everard'a ait olduğu tespit edilmişti.

Kaçırma ve öldürme olayıyla ilgili polis memuru Wayne Couzens, 13 Mart'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Polis memuru Couzens, 30 Eylül'de ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

AA / Zuhal Demirci - Son Dakika Haberleri
BURSA'DA KAZAYLA BİTEN 30 KİLOMETRELİK KOVALAMACA SONUNDA SÜRÜCÜYE 9 BİN 950 TL CEZA KESİLDİ

BURSA'DA KAZAYLA BİTEN 30 KİLOMETRELİK KOVALAMACA SONUNDA SÜRÜCÜYE 9 BİN 950 TL CEZA KESİLDİ
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Bergen Ebru Şallı
Spor Salih Uçan Gökhan Töre Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Gazeteler Rüya Tabirleri Angela Merkel Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri! İngiltere'de milletvekilleri ve diplomatları koruyan polis memuru tecavüzle suçlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 16:11:41. #1.11#