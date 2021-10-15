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Son dakika haberleri... İngiltere'de bıçaklanan milletvekili Amess hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... İngiltere'de bıçaklanan milletvekili Amess hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın lideri olduğu Muhafazakar Parti'den milletvekili David Amess, uğradığı bıçaklı saldırıdan sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın lideri olduğu Muhafazakar Parti'den milletvekili David Amess, uğradığı bıçaklı saldırıdan sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İngiltere, bıçaklı saldırıyla sarsıldı. Başbakan Boris Johnson'ın lideri olduğu Muhafazakar Parti'den milletvekili David Amess'in, kendi seçim bölgesi olan Essex'teki Leigh-on-Sea kasabasında yer alan bir kilisede uğradığı bıçaklı saldırının ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Essex polisi, cinayet şüphesiyle gözaltına alınan kişinin 25 yaşında olduğunu ve başka bir şüphelinin aranmadığını açıkladı.

İNGİLİZ BAKANLARDAN BAŞSAĞLIĞI

Amess'in ülkeyi sarsan ölümünün ardından başsağlığı mesajları gelmeye başladı. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Amess için, "Kariyeri boyunca durmadan çalıştığı seçmenlerine hizmet ederken hayatını kaybetmiş, kendini işine adamış, düşünceli bir adam ve gerçek bir milletvekili. Tüm dileklerim şu anda ailesi ve arkadaşlarıyla beraber" dedi.

Sağlık Bakanı Sajid Javid ise, "David Amess'in hayatını kaybettiğini öğrenince yıkıldım. Harika bir adam, harika bir arkadaş ve harika bir milletvekili demokratik görevini yerine getirirken öldürüldü. Tüm dileklerim ailesi ve onu seven herkesle beraber" ifadelerini kullandı.

Yerel saatle 12.05 civarında gerçekleştirilen saldırının ardından olay yerine hava ambulansı da dahil olmak üzere acil durum ekipleri gönderilmişti. 69 yaşında hayatını kaybeden Amess, 1997 yılından bu yana bölgede milletvekilliği görevini yürütüyordu.

(Aylin Albayrak/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İngiltere'de bıçaklı saldırıya uğrayan milletvekili Amess hayatını kaybetti

İngiltere'de bıçaklı saldırıya uğrayan milletvekili Amess hayatını kaybetti

 İngiltere'de Muhafazakar Parti Milletvekili Amess bıçaklı saldırıya uğradı

İngiltere'de Muhafazakar Parti Milletvekili Amess bıçaklı saldırıya uğradı

 İngiltere'de bıçaklı saldırıya uğrayan Muhafazakar Parti milletvekili David Amess hayatını kaybetti.

İngiltere'de bıçaklı saldırıya uğrayan Muhafazakar Parti milletvekili David Amess hayatını kaybetti.
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