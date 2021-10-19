Son dakika haberleri! İNEGÖL'DE TRAFİK UYGULAMASI YAPAN POLİS EKİPLERİ, KASKSIZ SÜRÜCÜLERE CEZA KESTİ

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, motosiklet sürücülerini kask kullanmaya teşvik etmek amacıyla kask farkındalık denetimi yaptı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü, kentte artan motosiklet kazalarının ardından motosikletlere yönelik denetimlerini arttırdı. Bu kapsamda Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler, motosiklet sürücülerini tek tek durdurarak denetim gerçekleştirdi. Kaymakam Eren Arslan'ın da katıldığı uygulamada, kask takmayan motosiklet sürücülerine ceza yazılarak uyarıda bulunuldu.

Denetim sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaymakam Eren Arslan, Kaskın kazalarda koruyucu olduğunu belirterek, Bugün trafik uygulamalarımız kapsamında motosikletlere yönelik kask denetimi yapıyoruz. İnegöl coğrafi yapısı nedeniyle motosiklet ve bisiklet kullanımı çok yaygın. Bisiklet ile motosiklet kullanımının kurallara uygun olarak yapılması insanların can ve mal güvenliği açısından çok önemli. Bu kapsamda yapılan denetimlerde sürücüler hem kurallara uyması konusunda uyarılıyor hem de bilgilendiriliyor. Kurallara uymayan sürücülere ise ceza yazılıyor. Buradaki amacımız asla cezalandırmak değil, bilinçlendirmek ve kask kullanımının ne kadar önemli odluğuna dikkat çekmek. 2021 yılının başından bu zamana kadar polis sorumluluk sahasında 507 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 231'ine motosikletler karıştı. Kazalarda kask kullanılmadığı zaman maalesef can kayıpları olduğunu görüyoruz. Motosiklet ve bisiklet kullanımının can güvenliği alarak alınarak yapılması çok önemli. Denetimlerdeki amacımız vatandaşlarımızın bilinçlenmesi. dedi.