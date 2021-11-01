Son dakika haberleri! İhraç edilen polise FETÖ'den tutuklama - Haberler
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Son dakika haberleri! İhraç edilen polise FETÖ'den tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! İhraç edilen polise FETÖ'den tutuklama

Edinilen son dakika haberine göre İZMİR'de jandarmanın operasyonu ile gözaltına alınan, hakkında FETÖ'ye üye olmak suçlamasıyla yakalama kararı bulunan eski polis memuru İ.D. tutuklandı.

İZMİR'de jandarmanın operasyonu ile gözaltına alınan, hakkında FETÖ'ye üye olmak suçlamasıyla yakalama kararı bulunan eski polis memuru İ.D. tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan, polis memurluğundan ihraç edilen İ.D. ile astsubaylıktan ihraç edilen B.B.'nin adreslerini belirledi. B.B. Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi'ndeki bir evde yakalanıp gözaltına alındı, İ.D. ise Bornova'da yakalandı. Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerden B.B. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. İ.D. de işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Son Dakika Haberleri
Sürücü, polis memuru çıktı!

Sürücü, polis memuru çıktı!

 Ödüllü polis, aracında 25 kilo uyuşturucu ile yakalandı

Ödüllü polis, aracında 25 kilo uyuşturucu ile yakalandı
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