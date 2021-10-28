İçişleri: Siirt'te 4 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İçişleri: Siirt'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İçişleri: Siirt'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri: Siirt'te 4 terörist etkisiz hale getirildiİÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren-13 Operasyonları kapsamında, Siirt'in Pervari ilçesindeki Herekol Dağı kırsalında düzenlenen operasyonda, 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

PERVARİ, SİİRT (DHA) - İçişleri: Siirt'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren-13 Operasyonları kapsamında, Siirt'in Pervari ilçesindeki Herekol Dağı kırsalında düzenlenen operasyonda, 4 Pkk'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eren-13 Operasyonları kapsamında, Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince jandarma insansız hava aracı ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda 4 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.

ANKARA, -


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu canlı yayında gündemi değerlendirdi: (1)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu canlı yayında gündemi değerlendirdi: (1)

 Bakan Çavuşoğlu: 'PKKYPG'nin saldırıları arttı.

Bakan Çavuşoğlu: "PKK/YPG'nin saldırıları arttı.

 Son dakika haberleri! Turuncu kategorideki terörist ikna yoluyla teslim oldu

Son dakika haberleri! Turuncu kategorideki terörist ikna yoluyla teslim oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title