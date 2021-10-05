Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: 'Eylül ayı operasyonlarında aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde, turuncu kategoride bir ve... - Haberler
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Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Eylül ayı operasyonlarında aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde, turuncu kategoride bir ve...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı:

Son dakika 3. sayfa haberi... İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Eylül ayı operasyonlarında aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde, turuncu kategoride bir ve gri kategoride aranan 4 terörist olmak üzere toplam 5 sözde üst düzey teröristin de bulunduğu 95 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Eylül ayı operasyonlarında aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde, turuncu kategoride bir ve gri kategoride aranan 4 terörist olmak üzere toplam 5 sözde üst düzey teröristin de bulunduğu 95 terörist etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: 'Eylül ayı operasyonlarında aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde, turuncu kategoride bir ve... - Haberler
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