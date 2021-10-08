Son dakika! Hakkari ve Van'daki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari ve Van'daki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildiğini bildirdi.
HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari ve Van'daki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildiğini bildirdi.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin takibiyle 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltında. Kahraman emniyet teşkilatımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri