Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu: "Mardin Artuklu kırsalında Polis Özel Harekat Timlerimiz, 3 gün boyunca sürdürdükleri operasyonu başarıyla tamamladı. - Haberler
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Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu: "Mardin Artuklu kırsalında Polis Özel Harekat Timlerimiz, 3 gün boyunca sürdürdükleri operasyonu başarıyla tamamladı.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu:

Son dakika 3. sayfa haberi... İçişleri Bakanı Soylu: "Mardin Artuklu kırsalında Polis Özel Harekat Timlerimiz, 3 gün boyunca sürdürdükleri operasyonu başarıyla tamamladı.

ARTUKLU, MARDİN (İHA) - İçişleri Bakanı Soylu: "Mardin Artuklu kırsalında Polis Özel Harekat Timlerimiz, 3 gün boyunca sürdürdükleri operasyonu başarıyla tamamladı. Biri Gri Kategoride 2 terörist, ölü olarak ele geçirildi. Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Rabbim, bu ülkenin bu Milletin evlatlarını muhafaza eylesin." - ANKARA

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