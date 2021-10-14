Son dakika haberleri | Hisarcık jandarmasından asayiş ve trafik denetimi - Haberler
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Son dakika haberleri | Hisarcık jandarmasından asayiş ve trafik denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Hisarcık jandarmasından asayiş ve trafik denetimi

Son dakika haberler: Hisarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgenin güvenliğinin sağlanması amacıyla asayiş ve trafik denetimlerini sürdürüyor.

Hisarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgenin güvenliğinin sağlanması amacıyla asayiş ve trafik denetimlerini sürdürüyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Hisarcık-Gediz karayolunun 2. Kilometresinde yaptığı denetimler esnasında araçlar kontrol edildi. Sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrollerini yapıldı. Kurallara uymayan sürücülere ise ceza işlem uygulandı.

Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi. - KÜTAHYA

Son dakika haberleri | Hisarcık jandarmasından asayiş ve trafik denetimi

Son dakika haberleri | Hisarcık jandarmasından asayiş ve trafik denetimi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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