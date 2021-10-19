Son dakika haberleri | HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ ÖNCE KAMERAYA SONRA POLİSE YAKALANDI

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - MERSİN'de girdiği evlerde hırsızlık yaptığı belirlenen B.H. güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde evden hırsızlık olaylarına karışarak 2 altın bilezik, 1 altın künye ve 1 alyans yüzük ile yaklaşık 6 bin TL para çaldığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin B.H. isimli kadın olduğunu tespit etti. Saklandığı eve baskın yapan ekipler B.H.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.H. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.