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Son dakika haber... Yangın çıkan evde mahsur kalan köpek yavrusu kurtarıldı

AA / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Hatay'ın Defne ilçesinde evde çıkan yangında mahsur kalan köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Defne ilçesinde evde çıkan yangında mahsur kalan köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gazi Mahallesi Çekmece Caddesi'nde bulunan bir binanın ilk katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Ekipler, evdeki kulübede mahsur kalan köpek yavrusunu da kurtardı.

Yangın evde hasara yol açtı.

Son dakika haber... Yangın çıkan evde mahsur kalan köpek yavrusu kurtarıldı

Son dakika haber... Yangın çıkan evde mahsur kalan köpek yavrusu kurtarıldı

Son dakika haber... Yangın çıkan evde mahsur kalan köpek yavrusu kurtarıldı

Son dakika haber... Yangın çıkan evde mahsur kalan köpek yavrusu kurtarıldı

Son dakika haber... Yangın çıkan evde mahsur kalan köpek yavrusu kurtarıldı

Son dakika haber... Yangın çıkan evde mahsur kalan köpek yavrusu kurtarıldı

Son dakika haber... Yangın çıkan evde mahsur kalan köpek yavrusu kurtarıldı

Son dakika haber... Yangın çıkan evde mahsur kalan köpek yavrusu kurtarıldı

Son dakika haber... Yangın çıkan evde mahsur kalan köpek yavrusu kurtarıldı
AA / Mehmet Bayrak - Son Dakika Haberleri
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