Son dakika haberleri... Hatay'da kız arkadaşını satırla yaralaması güvenlik kamerasına yansıyan kişi adliyede

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kız arkadaşını satırla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi.

İlçede 8 Ekim'de kız arkadaşı E.D'yi (20) satırla yaralaması güvenlik kamerasına yansıyan ve dün gözaltına alınan O.K'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

O.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, zanlının adliyeye sevki sırasında kız arkadaşı E.D. de adliye bahçesinde bekledi.

Hatay Valiliğinden dün yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada görüntüleri paylaşılan kadına şiddet olayına ilişkin araştırma gerçekleştirildiği belirtilmişti. Açıklamada, zanlının gözaltına alındığı, şiddete maruz kalan kadının da hayati tehlikesinin olmadığı bildirilmişti.