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Son dakika haberleri! Hatay'da kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Hatay'da kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Hatay'da, gümrük kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'da, gümrük kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde belirlenen bazı adreslere operasyon düzenledi.

Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 2 milyon 251 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı), 1465 paket sigara, 55 kilogram çay ve 8 paket nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri! Hatay'da kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

AA / Lale Köklü Karagöz - Son Dakika Haberleri
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