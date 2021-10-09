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Son dakika haberleri! Hatay'da kaçak sigara imalathanesine düzenlenen operasyonda bir kişi yakalandı

AA / Cem Genco - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Hatay'da kaçak sigara imalathanesine düzenlenen operasyonda bir kişi yakalandı

Son dakika haberi: Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaçak sigara imalathanesine düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaçak sigara imalathanesine düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara imalathanesine operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 milyon 150 bin boş ve 25 bin doldurulmuş makaron, 50 kilogram açık tütün, bandrolsüz tütün, 645 cinsel içerikli çikolata, 6 dolum makinesi ve bin 500 bandrol ele geçirildi.

Şüpheli T.E. gözaltına alındı.

Son dakika haberleri! Hatay'da kaçak sigara imalathanesine düzenlenen operasyonda bir kişi yakalandı

AA / Cem Genco - Son Dakika Haberleri
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