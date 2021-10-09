Son dakika haberleri! Hatay'da kaçak sigara imalathanesine düzenlenen operasyonda bir kişi yakalandı

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaçak sigara imalathanesine düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara imalathanesine operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 milyon 150 bin boş ve 25 bin doldurulmuş makaron, 50 kilogram açık tütün, bandrolsüz tütün, 645 cinsel içerikli çikolata, 6 dolum makinesi ve bin 500 bandrol ele geçirildi.

Şüpheli T.E. gözaltına alındı.