Son dakika haberleri: Hatay'da kaçak akaryakıt ve sigara operasyonu - Haberler
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Son dakika haberleri: Hatay'da kaçak akaryakıt ve sigara operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Hatay'da kaçak akaryakıt ve sigara operasyonu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Altınözü ilçesinde 70 litre kaçak benzin, 13 litre motor yağı, 19 bin 800 adet bandrolsüz makaron, 50 paket sigara ve 89 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

HATAY (İHA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde 70 litre kaçak benzin, 13 litre motor yağı, 19 bin 800 adet bandrolsüz makaron, 50 paket sigara ve 89 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı kaçakçılıkla mücadele kapsamında faaliyet gerçekleştirdi. Yunushanı Mahallesinde ikamet eden M.Ü. ve S.D. isimli şahıslara ait iki ayrı adreste bulunan bakkal işletmelerinde yapılan arama sonucunda 70 litre kaçak benzin, 13 litre motor yağı, 19 bin 800 adet bandrolsüz makaron, 50 paket sigara ve 89 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

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