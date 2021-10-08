Son dakika haberleri... Hatay'da evinde silah ve mühimmat ele geçirilen şüpheli yakalandı
AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Hatay'da evinde silah ve mühimmat ele geçirilen şüpheli yakalandı.
Hatay'da evinde silah ve mühimmat ele geçirilen şüpheli yakalandı.
Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kisecik Mahallesi'nde yaşayan M.T'nin evinde ruhsatsız silah ve mühimmat bulundurduğu bilgisine ulaştı.
Rodi isimli özel eğitimli köpekle şüphelinin evinde arama yapan ekipler, otomatik silaha ait şarjör, 210 fişek, ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 2 şarjör, 29 tabanca fişeği, faturasız kuru sıkı tabanca ve ona ait şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.T, sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
AA / Lale Köklü Karagöz - Son Dakika Haberleri