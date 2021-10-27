Son dakika haberleri: Hastanede yangın ve KBRN tatbikatı

ADANA'da Yüreğir Devlet Hastanesi'nde Afad ekiplerinin de destek verdiği ve yaklaşık 50 personelin katıldığı yangın ve KBRN tatbikatı yapıldı. Tatbikatta herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirten Yüreğir Devlet Hastanesi Sivil Savunma Amiri Nilgün Okutancan "Hazırlıklı olmak, felaketten kurtarır" dedi.

Afet, yangın ve kaza gibi durumlarda hastaların güvenliğinin sağlanması ve tedbirlerin nasıl alındığını gözlemlemek adına Yüreğir Devlet Hastanesi'nde, yangın ve Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) tatbikatı yapıldı. AFAD ve hastane yönetiminin organize ettiği tatbikata, yaklaşık 50 personel katıldı.

Yüreğir Devlet Hastanesi Sivil Savunma Amiri Nilgün Okutancan, tatbikat sırasında kendilerine destek veren AFAD ekiplerine teşekkür etti. Yangın senaryosu ile birlikte anında 'kırmızı kod' ilan edildiğini belirten Okutancan "Ameliyat olan vakayı, başka bir yere nakletme süreci önemlidir. Nasıl nakledildiğini göstermek istedik. Bunlar, en kritik yerlerdir. Daha sonra KBRN hastalarımızı teslim aldık. AFAD ekibinden arkadaşlarımız, burada görev aldılar. Son olarak 'yeşil kod' vererek tatbikatımızı sonlandırdık. Hastaneler afet gibi durumlarda kapanmayacak ve her an hazırlıklı olması gereken kurumlardır. Hastane olarak kendimizi bu tarz durumlara hazırlıyoruz. Sivil savunma birimi olarak eğitimlerimizi de veriyoruz. Hazırlıklı olmak, felaketten kurtarır" dedi.