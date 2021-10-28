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Son dakika haberleri | Hakkari'de bir asker şehit oldu

AA / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Hakkari'de bir asker şehit oldu

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'de meydana gelen askeri araç kazasında Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel'in şehit olduğunu bildirdi.

HAKKARİ (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'de meydana gelen askeri araç kazasında Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel'in şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hakkari'de meydana gelen askeri araç kazasında Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri
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