Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel için tören (2) - Haberler
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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel için tören (2)

AA / Hikmet Temeş - Haberler | Güncel

Hakkari'de meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel için Hakkari'de tören yapıldı.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel için Hakkari'de tören yapıldı.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, şehit Sel'in Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu. Duanın ardından şehidin naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzda taşınarak helikoptere konuldu.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen şehit Sel'in cenazesi, buradan memleketi Kahramanmaraş'a uğurlanacak.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, vali yardımcıları, Adalet Komisyonu Başkanı Cenk Özbaş, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Piyade Albay Hakan Yağmur, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, asker ve polisler katıldı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel için tören (2)

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel için tören (2)

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel için tören (2)

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel için tören (2)
AA / Hikmet Temeş - Son Dakika Haberleri
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