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Son dakika haberleri... Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haber... GAZİANTEP'te hafif ticari aracın traktöre çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

GAZİANTEP'te hafif ticari aracın traktöre çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Karkamış ilçesinde meydana geldi. Ümit Düştü yönetimindeki 45 MC 9133 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Murhaf Elsilo yönetimindeki 27 P 2478 plakalı traktöre çarptı. Kazada sürücüler ve hafif ticari araçta bulunan Seda Düştü ve Lütfiye Can (54) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulanslarla Karkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Lütfiye Can (54) doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Lütfiye Can'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.


Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Son Dakika Haberleri
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