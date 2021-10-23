Son dakika haberleri | Gürcistan'da, İkinci Karabağ Savaşı'nın birinci yılı dolayısıyla futbol turnuvası

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, İkinci Karabağ Savaşı'nın birinci yılı dolayısıyla düzenlenen mini futbol turnuvası Zafer Kupası'nın açılışı yapıldı.

Gürcistan'daki Azerbaycan İşadamları Derneğince (AZEBİ) organize edilen turnuvanın açılışı Kaplumbağa Gölü futbol sahasında düzenlendi.

Turnuvaya Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Onur Sevim, Türkiye ve Azerbaycan'ın büyükelçilik yetkilileri, Gürcü ve Türk İşadamları Derneği (GÜRTİAD) ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tiflis Ofisi ve AZEBİ'nin yetkilileri katıldı.

Sevim, burada yaptığı konuşmada, büyük memnuniyet duydukları turnuvanın gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Turnuvanın İkinci Karabağ Savaşı münasebetiyle düzenlendiğini dile getiren Sevim, "Vatan muharebesinde hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize saygı, şükran ve minnetle teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

AZEBİ yöneticileri ise Türk devleti ve halkının 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a son derece önemli destek sağladığını, turnuvanın da halklar arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğini kaydetti.

Turnuva Türkiye ile Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçiliği takımlarının maçıyla başladı. Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği takımı maçı 2-0 kazandı.

Toplam 10 takımın yer aldığı turnuvanın final maçı 6 Kasım'da oynanacak.