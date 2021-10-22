Son dakika haberleri: Güney Afrika'da kaçak altın madencilerinin polisle çatışması sonucu 6 kişi öldü - Haberler
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Son dakika haberleri: Güney Afrika'da kaçak altın madencilerinin polisle çatışması sonucu 6 kişi öldü

AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Güney Afrika'da kaçak altın madencilerinin polisle çatışması sonucu 6 kişi öldü

Son dakika haberleri... Güney Afrika'da güvenlik güçleriyle kaçak altın madencileri arasında çıkan çatışmada 6 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Güney Afrika'da güvenlik güçleriyle kaçak altın madencileri arasında çıkan çatışmada 6 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Polisin yaptığı açıklamada, North West eyaletinin Orkney bölgesinde kaçak altın madencilerine yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, madencilerin operasyonu düzenleyen özel harekat birimlerine ateş açması sonucu çıkan çatışmada 6 madencinin öldüğü, 1'i polis 8 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Operasyon sonucunda 87 kaçak madencinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Polisin, olay yerinde madencilik gereçleriyle 11 ruhsatsız silahı ele geçirdiği aktarıldı.

Dünyanın önde gelen altın üreticilerinden Güney Afrika, kaçak altın madenciliğinin önemli merkezlerinden biri olma özelliği taşıyor.

AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri
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