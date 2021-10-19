GÜMRÜKTE RÜŞVET OPERASYONU 9 GÖZALTI - Haberler
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GÜMRÜKTE RÜŞVET OPERASYONU 9 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de Orta Akdeniz Gümrük Müdürlüğü'ne düzenlenen operasyonda 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Rüşvet', ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından 5 gümrük çalışanı ile 4 şirket yetkilisi gözaltına alındı.

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - MERSİN'de Orta Akdeniz Gümrük Müdürlüğü'ne düzenlenen operasyonda 'Nitelikli dolandırıcılık', ' Rüşvet', ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından 5 gümrük çalışanı ile 4 şirket yetkilisi gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekipleri alınan istihbarat üzerine, Orta Akdeniz Gümrük Müdürlüğü'nde çalışan görevlilerin, gümrük müşavirliği hizmeti veren firmalar ile irtibat halinde oldukları, gümrükleme şirketlerinin transit geçiş hükümlerine tabi araçların geçişi esnasında her araç için ödemeleri gereken vergiyi ödemeyerek beyanname ekine ürettikleri sahte vergi makbuzunu ekledikleri veya hiç vergi makbuzu eklemeden rüşvet karşılığında transit geçiş işlemlerini yaptırdıklarını belirledi. Ekiplerin incelemelerinin ardından 306 beyanname ekindeki vergi ödeme makbuzunun ödenmesinde usulsüzlükler yapıldığı tespit edildi.

Kimliği tespit edilen 11 şüpheli hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Rüşvet' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin yakalanması için 12 Ekim'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, isimleri açıklanmayan 5 gümrük çalışanı ile 4 şirket yetkilisi gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

GÜMRÜKTE RÜŞVET OPERASYONU 9 GÖZALTI

GÜMRÜKTE RÜŞVET OPERASYONU 9 GÖZALTI

GÜMRÜKTE RÜŞVET OPERASYONU 9 GÖZALTI

GÜMRÜKTE RÜŞVET OPERASYONU 9 GÖZALTI
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