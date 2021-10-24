Son dakika haberleri | Gaziantepli halk ozanı Osman Kürek hayatını kaybetti

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gören Gaziantepli halk ozanı 72 yaşındaki Osman Kürek hayatını kaybetti.

Yöre halkı tarafından "Aşık Gül Osman" olarak bilinen ve hayatı boyunca birçok beste ile şiiri seslendiren görme engelli Kürek, ailesiyle yaşadığı Araban ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evde yaşamını yitirdi.

Kürek, ilçe mezarlığında defnedildi.