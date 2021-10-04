Son dakika haberleri | Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 24 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 24 kişi tutuklandı

AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 24 kişi tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 374 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 374 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik 27 Eylül ve 3 Ekim tarihleri arasında çok sayıda operasyon gerçekleştirdi.

Bu kapsamda belirlenen birçok adres ve şahsa yönelik aramada, 3 kilo 273 gram bonzai, 2 kilo 200 gram eroin, 1 kilo 671 gram sentetik uyuşturucu, 256 gram esrar, 153 uyuşturucu hap, 40 kök kenevir bitkisi ve 4 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 374 şüpheliden 24'ü tutuklandı, 350'si ise serbest bırakıldı.

AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber | Aleyna'nın ölümünde, şüphelinin serbest bırakılması kararına savcı itiraz etti

Son dakika haber | Aleyna'nın ölümünde, şüphelinin serbest bırakılması kararına savcı itiraz etti

 Kıta sahanlığını izinsiz ihlal eden araştırma gemisine müdahale

Kıta sahanlığını izinsiz ihlal eden araştırma gemisine müdahale

 Telefonda başlayan tartışma kavgaya dönüştü; 2 yaralı

Telefonda başlayan tartışma kavgaya dönüştü; 2 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Joe Biden Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Temel Karamollaoğlu
Magazin Düm Tek Tek Bülent Ersoy Amelia Hamlin Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Salih Uçan Fatih Terim Gökhan Töre Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Stefan Kuntz Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri | Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 24 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 16:43:24. #1.11#