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Son dakika haberi | GAZİANTEP - Nizip'te makilik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

AA / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'in Nizip ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Kocatepe mahallesi yakınlarında makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine Nizip'ten ve Gaziantep'ten itfaiye ekipleri sevk edildi.

Belirli alanlarda devam eden yangına, Orman İşletme Şefliği de araçlarla müdahale etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 araç ve 28 personelle müdahale ettikleri makilik alandaki yangının kısmen kontrol altına alındığını ifade etti.

Yangının çıktığı alanın vatandaşın evlerine ve arazilerine yakın olmadığını ve bunun da teselli vesilesi olduğunu kaydeden Yılmaz, engebeli arazi şartlarının bazı araçların çıkmasını zorlaştırdığını belirtti.

Öte yandan yangının söndürülmesi çalışmalarına jandarma ekipleri de destek verdi.

Son dakika haberi | GAZİANTEP - Nizip'te makilik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

Son dakika haberi | GAZİANTEP - Nizip'te makilik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

Son dakika haberi | GAZİANTEP - Nizip'te makilik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

Son dakika haberi | GAZİANTEP - Nizip'te makilik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

Son dakika haberi | GAZİANTEP - Nizip'te makilik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

Son dakika haberi | GAZİANTEP - Nizip'te makilik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

Son dakika haberi | GAZİANTEP - Nizip'te makilik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

Son dakika haberi | GAZİANTEP - Nizip'te makilik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı
AA / İrfan Aydoğdu - Son Dakika Haberleri
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