Son dakika haberleri! Gaziantep'te iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Gaziantep'te iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Gaziantep'te iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İslahiye-Hassa kara yolu Boğaziçi Mahallesi kavşağında, C.A (59) yönetimindeki 27 UY 034 plakalı hafif ticari araç ile Zeynep E'nin (35) kullandığı 27 AFS 297 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada Zeynep E. ile araçtaki Sibel Ç. (50) ve Selvi U. (50) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, motor kısmından duman çıkan araçlardan birine müdahale etti.

Son dakika haberleri! Gaziantep'te iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri! Gaziantep'te iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri! Gaziantep'te iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri! Gaziantep'te iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
Son dakika gündem: 'Bataklık operasyonu'nda yakalanan sözde örgüt yöneticisine FETÖ üyeliğinden hapis cezası

Son dakika gündem: "Bataklık operasyonu"nda yakalanan sözde örgüt yöneticisine FETÖ üyeliğinden hapis cezası
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title