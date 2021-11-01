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Son dakika haberleri! Gaziantep polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Gaziantep polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep polisi tarafından yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 26 şüpheli ise tutuklandı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep polisi tarafından yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 26 şüpheli ise tutuklandı.

Gaziantep emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 4 kilo 566 gram metamfetamin, 1 kilo 568 gram eroin, 400 gram esrar, 486 gram bonzai, 92 adet uyuşturucu hap, 5 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 349 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, 26 şüpheli ise tutuklandı. - GAZİANTEP

Son dakika haberleri! Gaziantep polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Son dakika haberleri! Gaziantep polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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