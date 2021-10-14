Firari FETÖ/PDY üyesi jandarmanın operasyonuyla yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Firari FETÖ/PDY üyesi jandarmanın operasyonuyla yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Firari FETÖ/PDY üyesi jandarmanın operasyonuyla yakalandı

FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan aranan firari, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan aranan firari, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, terör suçlarıyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) suç örgütüne üye olmak suçundan aranan firari Uğur A.'nın (40) Aksaray'da olduğunu tespit eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçerek şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adli mercilere sevk edilen Uğur A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Yasin Can-İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Norveç'te oklu saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti

Norveç'te oklu saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti

 Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıya bomba taşıyan terörist yakalandı

Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıya bomba taşıyan terörist yakalandı

 Son dakika gündem: İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısında kullanılan bombaları temin eden zanlı yakalandı

Son dakika gündem: İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısında kullanılan bombaları temin eden zanlı yakalandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika
Magazin
Spor Gazeteler Şenol Güneş Ali Koç
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Münir Karaloğlu Gazeteler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Firari FETÖ/PDY üyesi jandarmanın operasyonuyla yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 10:12:55. #1.11#