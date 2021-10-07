Son dakika haberleri: Filistin Kudüs İşleri Bakanı Hedmi:

Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi, İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'teki Filistin varlığı karşısında tehlikeli bir tırmanış başlattığını, halkın tam anlamıyla açık bir savaşla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Filistinli Bakan Hedmi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Kudüs kentine ve sakinlerine karşı her gün yeni bir karar aldığını ve ihlaller gerçekleştirdiğini ifade etti.

"İsrail mahkemesinin fanatik Yahudi gruplarına Harem-i Şerif'in avlusunda dini ayinlerini yapma izni veren kararını" hatırlatan Hedmi, şöyle devam etti:

"Kudüs sakinleri, hayatın her alanında bir savaşla karşı karşıya. Bu tehlikeli ve daha önce benzeri görülmemiş bir karar. Bu durum, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyenlerin sayısındaki belirgin artışın ardından işgal polisinin fanatik Yahudilerin bazı ayinlerine göz yummaya başlamasından sonra gerçekleşti.

Yahudi yerleşim birimleri faaliyetleriyle eş zamanlı adımlar

Bu durumun Aksa'nın tarihi statüsünü bariz ve tehlikeli şekilde ihlal ettiğini, Harem-i Şerif'in zamansal ve mekansal bölünmesini zorunlu kılma girişimlerinin önünü açtığını kaydeden Hedmi, Arap ve Müslüman ülkelere, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın maruz kaldığı şiddetli saldırılar karşısında ciddi bir duruş sergilemeleri çağrısında bulundu.

Hedmi, İsrail mahkemesinin kararının, Kalendiya askeri kontrol noktasının altında Yahudi yerleşimciler için bir tünel açılmaya başlanması ve Kalendiya'daki uluslararası Kudüs Havalimanı arazisinde 9 binden fazla konutun yer alacağı yasa dışı Yahudi yerleşim birimi için temellerin atılmaya başlanmasından sonra geldiğine dikkati çekti.

İsrail mahkemesinin onayının ardından Mescid-i Aksa'ya bugün baskın düzenleyen fanatik Yahudiler, Aksa'da "sessiz ibadetlerini" gerçekleştirdi.

Yahudi yerleşimcilere yakınlığıyla bilinen "Arutz Sheva" gazetesinde 6 Ekim'de yer alan haber de, İsrail'in Kudüs'teki Sulh Mahkemesinin Yahudilerin Harem-i Şerif'te "sessizce yaptıkları ibadetin" suç sayılmayacağına hükmettiği ve bunun bir "ilk" olduğu belirtilmişti.

Filistin ve Ürdün karara tepki göstermişti.

AA - Son Dakika Haberleri