Son dakika haberleri: Fidye için adam kaçıran şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı

DİYARBAKIR (İHA) - Fidye için adam kaçıran şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı

MERSİN - Konya'da ikamet eden bir iş adamını kaçırarak 1.5 milyon lira fidye karşılı serbest bıraktıkları belirlenen 9 şüpheli, Mersin ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmada, Konya'da ikamet eden 2 iş insanından birinin Mersin'de bir çiftlik evinde zorla tutulduğu, diğer iş adamının ise yaklaşık 1.5 milyon lira para temin etmesinin ardından zorlu tutulan şahsın salıverildiği ve şüphelilerin bu şekilde zorla para tahsil ettikleri tespit edildi.

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Mersin ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez Mezitli ilçesindeki çiftlik evine düzenlenen operasyonda, 1 adet uzun namlulu Kaleşnikof marka silah, 2 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 401 gram esrar, 1 adet kaçırılan şahsa ait 150 bin lira değerinde çek ile çok miktarda mermi ve fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.