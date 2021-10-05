Son dakika haberleri! FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 46 şüpheliye gözaltı kararı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 46 şüpheliye gözaltı kararı

AA / Murat Kaya - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 46 şüpheliye gözaltı kararı

Son dakika haberler... Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması soruşturması kapsamında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) yapılanması soruşturması kapsamında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar tarafından yürütülen FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığının çalışmaları sonucu, FETÖ'nün örgütsel iletişim modeli ankesör-büfe gibi sabit hatlardan ardışık olarak ve ayrıca aynı ankesörlü kartla arandığı tespit edilen, örgütsel mensubiyetlerine dair itirafçı beyanı, ümit yapılanması gibi başkaca deliller elde edilen 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 21 ilde çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin görev tanımları ve sayıları şöyle:

"Jandarma Genel Komutanlığında görevli 1 astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli 1 astsubay ve ihraç edilen 2 astsubay, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlisi 1 yüzbaşı ve 4 astsubay, sözleşmesi feshedilen 1 üsteğmen, ihraç edilen 1 astsubay ve emekli 1 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevlisi 1 astsubay ve ihraç edilen 3 astsubay, GATA görevlisi 1 astsubay, Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlisi 1 yüzbaşı, 19 kapatılan askeri okul öğrencisi, Milli Eğitim Bakanlığında görevli 1 öğretmen, Gelir İdaresi Başkanlığından ihraç edilen 1 memur ve 7 sivil şahıs."

AA / Murat Kaya - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bergen Aleyna Tilki
Spor Stefan Kuntz Marcao
Tüm Haberler Acun Ilıcalı Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri! FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 46 şüpheliye gözaltı kararı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 09:32:58. #1.11#