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Son dakika haberleri: Fatsa'da patpat kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Fatsa'da patpat kazası: 2 yaralı

Son dakika haberleri... Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 2 kişi yaralandı.

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyceli Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Salih C. idaresindeki patpat seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 25 metre köprüden aşağı uçtu. Kazada, patpatta bulunan sürücü Salih C. ve Emine C. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

Son dakika haberleri: Fatsa'da patpat kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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