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Son dakika haber | Fatih'te 4 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü

AA / Kerem Alperen Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Fatih'te 4 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih'te 4 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Balat Mahallesi Yıldırım Caddesi'ndeki 4 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede söndürülürken, binada hasar oluştu.

Son dakika haber | Fatih'te 4 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber | Fatih'te 4 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber | Fatih'te 4 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber | Fatih'te 4 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü
AA / Kerem Alperen Kaya - Son Dakika Haberleri
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