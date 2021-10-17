Son dakika haber | Fatih'te 4 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü
AA / Kerem Alperen Kaya - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Fatih'te 4 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih'te 4 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Balat Mahallesi Yıldırım Caddesi'ndeki 4 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın kısa sürede söndürülürken, binada hasar oluştu.