Son dakika haberleri: Evlerinin banyosunda ölü bulunan İrem'in DNA'sı, sanıklarla uyuşmadı

MERSİN (DHA) - MERSİN'de, 5 aylık hamile İrem Bahçe'nin (17) ölümüyle ilgili yargılanan 6'sı tutuklu 7 sanık, hakim karşısına çıktı. İrem Bahçe'nin bebeğinin biyolojik babasının kim olduğuna dair yapılan DNA eşleşmesi, sanıklarla uyuşmadı.

Olay, 7 Kasım 2019'da merkez Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İrem Bahçe, evlerinin banyosunda babasının ruhsatsız tabancasıyla başından vurulmuş halde bulundu. 5 aylık hamile olan İrem, tedaviye alındığı hastanede 1 gün sonra yaşamını yitirdi. Sezaryenle alınan bebeği ise hayata 3 ay tutunabildi. Olayla ilgili ifadelerine başvurulan aile fertleri, İrem Bahçe'nin intihar ettiğini öne sürdü. Aile, kızlarının cenazesini memleketleri Şanlıurfa'da toprağa verdi.

Duruşmada söz verilen tutuklu sanıklar, hem kendilerinin hem de ailelerinin mağdur olduğunu söyleyerek tahliye talebinde bulundu. Tarafları dinleyen mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.