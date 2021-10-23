ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eskişehir'e bugüne kadar 30 milyar liralık yatırım yaptık"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Vilayet Meydanında düzenlenen Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreninde konuştu.
ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Vilayet Meydanında düzenlenen Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreninde konuştu.