ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eskişehir'e bugüne kadar 30 milyar liralık yatırım yaptık" - Haberler
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ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eskişehir'e bugüne kadar 30 milyar liralık yatırım yaptık"

AA - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Vilayet Meydanında düzenlenen Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreninde konuştu.

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Vilayet Meydanında düzenlenen Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreninde konuştu.

ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eskişehir'e bugüne kadar 30 milyar liralık yatırım yaptık

ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eskişehir'e bugüne kadar 30 milyar liralık yatırım yaptık

ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eskişehir'e bugüne kadar 30 milyar liralık yatırım yaptık

ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAİER Beyaz Eşya Fabrikası ve 52 fabrikanın açılışında konuştu: (1)

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAİER Beyaz Eşya Fabrikası ve 52 fabrikanın açılışında konuştu: (1)
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