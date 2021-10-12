Son dakika haberleri: Eski Mossad Başkanı İran'ın nükleer silah elde etmeye yakın olmadığını söyledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Eski Mossad Başkanı İran'ın nükleer silah elde etmeye yakın olmadığını söyledi

AA / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Eski Mossad Başkanı İran'ın nükleer silah elde etmeye yakın olmadığını söyledi

Edinilen son dakika gelişmesine göre İsrail'in dış istihbarat servisi Mossad'ın eski başkanı Yossi Cohen, Tel Aviv hükümetinin iddiasının aksine İran'ın nükleer silah elde etmeye yakın olmadığını belirtti.

İsrail'in dış istihbarat servisi Mossad'ın eski başkanı Yossi Cohen, Tel Aviv hükümetinin iddiasının aksine İran'ın nükleer silah elde etmeye yakın olmadığını belirtti.

Jerusalem Post gazetesinin düzenlediği konferansta konuşan Cohen, İran'ın nükleer programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran ile yapılması planlanan olası nükleer anlaşmanın "tamamen yenilenmesi" gerektiğini söyleyen Cohen, aksi halde İran'ın bugünkünden daha fazla nükleer kapasiteye sahip olacağını ileri sürdü.

Tahran yönetiminin nükleer çalışmalarına ilişkin soruya Cohen, "İran'ın bugüne kadar nükleer silah edinmeye yakın bile olmadığını düşünüyorum. Bu, dünyadaki bazı güçlerin uzun süredir devam eden çabalarından kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Geçmişe oranla Tahran'a dış desteğini azaldığını savunan Cohen, İran'ın pozisyonun daha da zayıfladığını öne sürdü.

Cohen, İran'ın nükleer silah elde etmesi halinde İsrail'in bunu kendi başına engellemeye muktedir olması gerektiğini sözlerine ekledi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ağustos başında yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer silah geliştirmesini sağlayacak yeterli malzemeye ulaşmasına 10 hafta uzaklıkta olduğunu iddia etmişti.

AA / Mustafa Deveci - Son Dakika Haberleri
Irak'ta Fetih Koalisyonu lideri Amiri 'seçim sonuçlarını kabul etmediklerini' açıkladı

Irak'ta Fetih Koalisyonu lideri Amiri "seçim sonuçlarını kabul etmediklerini" açıkladı

 Husumetlisinden kaçarken sırtından vurulmuştu! Olay anının kamera görüntüleri ortaya çıktı

Husumetlisinden kaçarken sırtından vurulmuştu! Olay anının kamera görüntüleri ortaya çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Seren Serengil Seda Sayan Düm Tek Tek İdo Tatlıses
Spor Cristiano Serdar Aziz Emre Belözoğlu Fernando Alonso Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Lewis Hamilton Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri: Eski Mossad Başkanı İran'ın nükleer silah elde etmeye yakın olmadığını söyledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 17:36:18. #1.12#