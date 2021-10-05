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Son dakika haberleri: Eski kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Eski kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Bir son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde eski kocası tarafından silahla başından vurularak öldürülen Ayşe Taşma, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde eski kocası tarafından silahla başından vurularak öldürülen Ayşe Taşma, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Çerkezköy ilçesinde çocuğunu okula götürürken, eski kocası Remzi Aksu tarafından sokak ortasında yolu kesilip silahla başından vurularak öldürülen Ayşe Taşma'nın cansız bedeni morgdan alınıp ilçede bulunan Fatih Camii'ne getirildi. 3 çocuk annesi Taşma'nın cenaze namazına yakınları ve sevenleri katıldı. Yakınları, 43 yaşındaki kadının tabutunun başına gelerek, gözyaşı döktü.

Ondan geriye 3 çocuğu kaldı

Cenaze namazında feci şekilde öldürülen kadının yakınları zaman zaman sinir krizi geçirdi. Cenaze namazında caminin içerisinde ve dışında emniyet ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri alındı. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Ayşe Taşma, ilçede bulunan Türbedere Mezarlığına defnedildi. Ayşe Taşma'dan geriye 3 çocuğu kaldı.

Yetmedi boşanma şahidini de yaraladı

Edinilen bilgilere göre Remzi Aksu (44), önceki gün sabah saatlerinde motosikletine binerek, eski eşinin bulunduğu yere doğru yola çıktı. İddiaya göre, Remzi Aksu, 3 ay önce boşandığı Ayşe Taşma'yı (43) takip ederek, çocuğunu okula bırakacağı esnada silahla vurdu. Ayşe Taşma olay yerinde hayatını kaybederken, Remzi Aksu daha sonra boşanmalarına şahitlik ettiği iddia edilen Volkan A.'nın evine gitti. Zemin kattaki evin camını kırarak içeri giren Remzi Aksu, Volkan A.'yı (41) da sırtından vurdu. Volkan A.'nın hastanedeki tedavisi sürerken, kayıplara karışan Remzi Aksu ise polise teslim olduktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Son dakika haberleri: Eski kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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