Son dakika haberleri | Eski istihbaratçı Altaylı'nın yargılandığı davada karar 8 Kasım'da - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Eski istihbaratçı Altaylı'nın yargılandığı davada karar 8 Kasım'da

Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Eski istihbaratçı Altaylı'nın yargılandığı davada karar 8 Kasım'da

Son dakika haber: ESKİ istihbaratçı Enver Altaylı ile birlikte 3 sanığın 'FETÖ/PDY yöneticiliği', 'örgüt üyeliği', 'siyasi ve askeri casusluk' suçlamasıyla yargılandıkları davada sona gelindi.

ANKARA (DHA) - ESKİ istihbaratçı Enver Altaylı ile birlikte 3 sanığın 'FETÖ/PDY yöneticiliği', 'örgüt üyeliği', 'siyasi ve askeri casusluk' suçlamasıyla yargılandıkları davada sona gelindi. Sanıkların son sözlerini alan mahkeme, karar için duruşmayı 8 Kasım'a erteledi.

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Enver Altaylı ile eski istihbaratçı Mehmet Barıner, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile cezaevinden katılırken, avukatları salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme, esasa ilişkin savunmaların tamamlandığını belirterek, son sözleri için sanıklara söz verdi. Sanık Enver Altaylı, yıllarca ülkesine hizmet ettiğini, davanın Rusçu yapılanmanın komplosu sonrası açıldığını iddia etti. Suçlamaların tamamının hukuki delillere dayanmadığını da söyleyen Altaylı, beraatini talep etti. Sanık Mehmet Barıner de kendisine yönelik suçlamaların tamamının hukuki olmayan delillere dayandığını belirterek, beraatini talep etti. Mahkeme, karar için duruşmayı 8 Kasım 2021 tarihine erteledi.


Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Son Dakika Haberleri
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı

 Son Dakika: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu DAEŞ militanı Ankara'da yakalandı

Son Dakika: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu DAEŞ militanı Ankara'da yakalandı

 Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edilen Rusya uyruklu A.R, Ankara'da...

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edilen Rusya uyruklu A.R, Ankara'da...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank İbrahim Aydemir Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Palabıyık Ersun Yanal Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Ali İhsan Su Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri | Eski istihbaratçı Altaylı'nın yargılandığı davada karar 8 Kasım'da - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 15:38:41. #1.12#