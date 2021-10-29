Son dakika haber: Esenyurt'ta yangın çıkan fabrikada çalışmalar devam ediyor

Esenyurt, Osmangazi Mahallesi, Ziya Gökalp caddesinde bulunan 6 bin 500 metrekarelik 2 katlı ambalaj fabrikasında dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı sardı. Yoğun duman nedeniyle içeride mahsur kalan işçilerden Enes Burak hayatını kaybetti. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına 3 koldan müdahale ederken, yan taraftaki fabrikaya sıçrayan alevler söndürüldü. Fabrikada büyük çapta hasar oluşurken, çalışmalar devam ediyor.