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Son dakika haberleri! Esenyurt'ta çatı katı dairesinde çıkan yangın söndürüldü

AA / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Esenyurt'ta çatı katı dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Esenyurt'ta çatı katındaki bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta çatı katındaki bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Kırlangıç Sokak'taki 3 katlı binanın çatı katındaki dairede, belirlenemeyen nedeniyle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bu arada daire sakinlerinin yakınları, yangının şarja takılan cep telefonunun patlamasıyla çıktığını iddia etti.

AA / Halis Akyıldız - Son Dakika Haberleri
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