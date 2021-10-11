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Son dakika haberleri: Eşeği ile birlikte yuvarlanan çiftçi ambulansla hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Eşeği ile birlikte yuvarlanan çiftçi ambulansla hastaneye kaldırıldı

Edinilen son dakika haberine göre Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Akçaköy Mahallesi'nde eşeği ile birlikte yuvarlanan bir çiftçi ağır yaralandı.

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Akçaköy Mahallesi'nde eşeği ile birlikte yuvarlanan bir çiftçi ağır yaralandı. Çiftçi köye çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay bugün öğlen saatlerinde Akçaköy Mahallesi Topyatağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde eşeği ile bahçesine giden 55 yaşlarındaki Mehmet Tonay, bahçeden dönerken eşeğin kendisini alıp aşırması sonucu kontrolü kaybetti. Bir anda uçurumdan eşeği ile birlikte yuvarlanan talihsiz çiftçi ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların yardımı ile ağır yaralanan şahıs köye getirilirdi. İhbar üzerine köye gelen 112 Acil Servis Ambulansı şahsın ilk müdahalesini köyde yapıp, hastaneye kaldırdı. - AYDIN

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