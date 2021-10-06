Son dakika haberleri: Erzincan polisi bu yıl 476 düzensiz göçmen yakaladı
AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Erzincan'da bu yıl polislerce 476 düzensiz göçmen yakalandı.
ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bu yıl polislerce 476 düzensiz göçmen yakalandı.
Kentte 2021 yılının 9 ayında İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 393'ü Afganistan, 43'ü Pakistan, 40'ı da çeşitli ülkelerin vatandaşlarından oluşan 476 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı olaylarına karıştıkları öne sürülen 55 şüpheli gözaltına alındı.
Göçmen kaçakçılığı olaylarına ilişkin yakalananlardan 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 37'si ise serbest bırakıldı.
Polislerce kimlik tespiti yapılan düzensiz göçmenler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapıldığı belirtildi.
AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri