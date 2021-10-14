Son dakika haberleri... Erzincan'da kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan iki zanlı polisten kaçamadı - Haberler
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Son dakika haberleri... Erzincan'da kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan iki zanlı polisten kaçamadı

AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Erzincan'da kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan iki zanlı polisten kaçamadı

Son dakika habere göre Erzincan'da kendilerini polis olarak tanıtıp suça karıştığını bahane ettikleri bir mağdurun 2 bin 600 avro ile 4 bin lirasını aldıkları iddiasıyla yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da kendilerini polis olarak tanıtıp suça karıştığını bahane ettikleri bir mağdurun 2 bin 600 avro ile 4 bin lirasını aldıkları iddiasıyla yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı.

Ulalar Mahallesi'nde oturan Bayram B'yi telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan kişi, "Bir suça adınızın karıştığını tespit ettik, şüphelileri yakalamak için evinizdeki altın ve paraları incelemek üzere emniyete götüreceğiz." dedi.

Bayram B. bir süre sonra bir otomobille evine gelen ve kendilerini polis olarak tanıtan bir kişiye 2 bin 600 avro ile 4 bin lira para verdi.

Dolandırıcılar daha sonra Bayram B'ye, kendisinin adına bankaya 125 bin lira geleceğini söyleyip bankaya giderek bu parayı almasını istedi. Bankaya gittiğinde adına böyle bir paranın gelmediğini öğrenen Bayram B, dolandırıldığını anlayarak durumu polise bildirdi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, yaptıkları araştırma ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu şüphelilerin aracını tespit etti.

Ekiplerce takibe alının aracın, kenti terk ettiği ve Sivas istikametine hareket ettiğini belirledi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerini uyaran ve koordineli bir çalışma başlatan ekipler aracı Sivas girişinde durdurarak olaya karışan D.A. ve O.A'yı gözaltına aldı.

Erzincan'a getirilen zanlılar polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen bu kişilerden D.A. tutuklandı, O.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayı AA muhabirine anlatan Bayram B, kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin kendisini telefonla aradığını belirterek, şöyle devam etti:

"Beni telefonla arayıp polis olduklarını söylediler. 'Birkaç kişiyi yakaladıklarını ve bununla ilgili araştırma yaptıklarını' ifade ettiler. Sonra 'Telefonu açık bırakın ve sakın kimseye bir şey söylemeyin, dışarıya çıkmayın, eve polis gelecek. Evde paranız var mı' dediler. Ben de bunun üzerine evde bulunan parayı kendilerine söyledim. Kısa bir süre sonra polis olduğunu söyleyen birisi geldi ve paraları saydıktan sonra bana bankadaki hesabıma 125 bin lira para yatacağını söyleyerek bu parayı almamı söyledi. Ben elbiselerimi değiştirip kapıya çıktığımda gitmiş olduğunu gördüm."

"Ben kandım, başkaları kamasın"

Bankada kendisi adına bir paranın gelmediğini görünce dolandırıldığını anlayan Bayram B, vatandaşları uyararak, "Polisi kullanarak insanları kandırıyorlar. Bir sürü laf söyleyip sizi kandırıyorlar. Ben kandım, başkaları kanmasın. Herkes çok dikkat etsin. Polis olup olmadığını kimliğine bakarak kontrol etsinler." dedi.

Polisin kısa sürede şüphelileri yakalayıp bu kişilere verdiği parayı teslim ettiğini söyleyen Bayram B,"Yaptığımız şikayetin ardından polisimiz kısa sürede şüphelileri yakalayarak paramızı bize teslim etti. Ben hepsine çok teşekkür ederim. İyi ki varlar. Allah işlerini rast getirsin ve hepsinden razı olsun. Kendilerine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri
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